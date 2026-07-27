Вратарь «Айлендерс» ответил, хотел бы ли он снова сыграть за сборную России
Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин заявил, что надеется снова сыграть за сборную России на международных турнирах. Его слова передает «РБ Спорт».
Олимпийский чемпион отметил, что не переживает из-за отсутствия матчей за национальную команду, поскольку принимает ситуацию как есть и «не переживает о том, что не может контролировать».
Хоккеист подчеркнул, что выступление за сборную России на Олимпиаде и Кубке мира для него «не мечта, а цель». По его словам, игры на международном уровне среди сильнейших — это вызов, который мотивирует двигаться вперед.
Сорокин заключил, что помнит ощущения от участия в Олимпиаде и надеется получить шанс выступить на ней снова.
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