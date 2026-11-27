27 ноября 2026, 16:38

Вратарь «Динамо» Лещук заявил, что не верит в ощутимые скидки в «чёрную пятницу»

Фото: Istock/-slav-

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что не собирался ничего покупать в «чёрную пятницу».





В 2026 году крупнейшая распродажа выпадает на 27 ноября. В беседе с «РБ Спорт» Лещук отметил, что в этот раз ему почти не попадались акции на нужные товары. На вопрос, думал ли он что-то купить в «чёрную пятницу», спортсмен ответил отрицательно.

«Каких-то ощутимых акций я не видел. Только на видео, когда они в Америке проходят, в основном. А здесь, в России, какие-то небольшие скидки, может быть, есть, но не огромные», — отметил футболист.