Жоао оценил шансы ЦСКА на чемпионство в РПЛ

27 июля 2026, 12:24

Футболист Жоао: ЦСКА имеет шансы на чемпионство в РПЛ

Фото: istockphoto/Rost-9D

После победы над «Балтикой» (2:1) в стартовом туре Российской Премьер-Лиги полузащитник красно-синих Жоао Виктор заявил, что его клуб способен побороться за чемпионский титул по итогам сезона-2026/27. Об этом стало известно 27 июля.





Во втором туре подопечные Марко Николича встретятся на домашнем поле с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдет 1 августа, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.





«ЦСКА имеет шансы на чемпионство в этом сезоне. Это очень большая команда, одна из главных в России. Мы будем делать всё возможное, чтобы побеждать, как это произошло с «Балтикой», — цитирует Жоао Metaratings.ru.