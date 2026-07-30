Вратарь «Ротора» назвал лучшего голкипера России

30 июля 2026, 16:28

Вратарь Чагров: Сафонов является лучшим российским голкипером

Фото: istockphoto/NiseriN

Вратарь волгоградского «Ротора» Никита Чагров в беседе с «РБ Спорт» высоко оценил достижения голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, назвав его сильнейшим российским вратарем на текущий момент. Об этом стало известно 30 июля.





По мнению Чагрова, статус Сафонова как первого номера среди отечественных голкиперов не вызывает сомнений. 27-летний россиянин в прошлом сезоне помог парижскому клубу выиграть все значимые трофеи, включая Лигу чемпионов, причем эта победа стала для него второй подряд, но первой — в роли основного вратаря команды.





«Глупо будет это отрицать. Сейчас он стал основным голкипером и заслуженно выиграл все трофеи в качестве первого номера. Хотя поначалу у него были проблемы во Франции, и многие не верили, что он вообще там заиграет», — цитирует Чагрова «РБ Спорт».