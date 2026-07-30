Вратарь «Ротора» высказался об Артеме Дзюбе
Вратарь волгоградского «Ротора» Никита Чагров назвал нападающего Артема Дзюбу легендой российского футбола, несмотря на то, что сейчас форвард остается без клуба. Об этом стало известно 30 июля.
Чагров вспомнил их совместную работу в «Ростове», куда голкипер перешел незадолго до ухода Дзюбы, пишет «РБ Спорт». По словам вратаря, при первой встрече на базе Дзюба поприветствовал его словами «Большим людям привет». Чагров отметил, что у него остались исключительно положительные впечатления от общения с футболистом, который, по его выражению, был «дядькой» для молодых игроков.
Отвечая на вопрос о статусе Дзюбы, Чагров подчеркнул, что тот заслуживает звания легенды не только как лучший бомбардир в истории сборной России, но и благодаря долголетию на высоком уровне, несмотря на возраст и давление. Вратарь также выразил мнение, что такой мощный нападающий очень пригодился бы нынешнему «Ротору», однако признал, что Дзюба вряд ли согласится на переход в волгоградский клуб, хотя в футболе бывает всякое.
В прошлом сезоне 37-летний Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон». Сейчас он находится в статусе свободного агента.
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