Вратарь «Ротора» высказался об Артеме Дзюбе

30 июля 2026, 20:41

Вратарь Чагров считает Дзюбу легендой российского футбола

Фото: istockphoto/Pixfly

Вратарь волгоградского «Ротора» Никита Чагров назвал нападающего Артема Дзюбу легендой российского футбола, несмотря на то, что сейчас форвард остается без клуба. Об этом стало известно 30 июля.