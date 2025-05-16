«Все игроки очень расстроены»: Гарсия раскрыл настроения в «Спартаке» после поражения «Ростову»

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Тринидадский форвард «Спартака» Ливай Гарсия в беседе с «РБ Спорт» ответил, что сказал главный тренер «красно-белых» Деян Станкович после проигрыша «Ростову» в финале Пути регионов FONBET Кубка России и какое настроение у команды.
Матч состоялся на «Лукойл Арене» и завершился со счетом 1:2. Единственный гол забил 27-летний тринидадец. Нападающий признался, что тренерский штаб пока не обсуждал итоги игры с футболистами:
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«Мы еще не успели поговорить с нашим главным тренером».Также он обратился к болельщикам московского клуба:
«Что бы я хотел сказать болельщикам "Спартака" после поражения от "Ростова"? Понятное дело, что все игроки нашей команды очень расстроены. Да, я согласен с тем, что сезон получился неудачным, наши результаты разочаровывают, но мы обязательно проведем работу над ошибками, "Спартак" вернется сильнее».В суперфинале FONBET Кубка России по футболу «желто-синие» окажутся на одном поле «ЦСКА». Матч пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».
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Лидия Пономарева