«Все игроки очень расстроены»: Гарсия раскрыл настроения в «Спартаке» после поражения «Ростову»

Тринидадский форвард «Спартака» Ливай Гарсия в беседе с «РБ Спорт» ответил, что сказал главный тренер «красно-белых» Деян Станкович после проигрыша «Ростову» в финале Пути регионов FONBET Кубка России и какое настроение у команды.