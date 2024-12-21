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Ежегодные всероссийские «Фиджитал-игры 2025» пройдут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба АНО «АРКИВС». Соревнования, как отмечается, будут сочетать традиционные виды спорта и киберспорт.
«В декабре 2024 года правительство Российской Федерации утвердило концепцию развития фиджитал-движения на территории России на период до 2030 года. Среди ее основных задач — развитие инфраструктуры для занятий таким спортом, в том числе создание центров, совершенствование системы спортивных и физкультурных мероприятий в его дисциплинах и развитие фиджитал-образования в стране», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу.В то же время в России обещают еще одно слияние традиционных дисциплин с виртуальными — развитие киберспортивных шахматных турниров. Как рассказала cybersport.metaratings.ru завкафедрой киберспорта Университета «Синергия» Елена Скаржинская, в стране уже ведется подготовка тренеров по шахматам, и проходит она на кафедре «Теории и методики компьютерного спорта, шахматам и цифровых технологий».
«Я вижу большие перспективы в том, что киберспортивные организации будут подписывать шахматистов. По моим наблюдениям многие успешные дотеры в детстве играли в шахматы», — поделилась Скаржинская.Читайте также:
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