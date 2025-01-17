Всероссийский турнир по бадминтону в Подмосковье принял более 600 участников

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Более 600 спортсменов приняли участие в всероссийских соревнованиях по бадминтону «Новогодний волан», которые состоялись в спорткомплексе «Борисоглебский» в подмосковном Раменском, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участниками соревнований стали представители разных регионов России, среди них были члены национальной сборной, победители региональных и всероссийских чемпионатов», — говорится в сообщении.В мужском одиночном разряде золотую медаль завоевал подмосковный спортсмен Артур Печенкин. На вторую ступень пьедестала поднялся ещё один представитель Подмосковья — Владислав Добычкин. А третье место разделили Никита Мулеев из Татарстана и Дмитрий Клименко из Санкт-Петербурга.
В женском одиночном разряде золото взяла Евгения Косецкая из Татарстана, серебро — Галина Мезенцева из Башкортостана, а бронзу — представительницы Москвы Дарья Потапова и Александра Чушкина.
В мужском парном разряде лучшими стали Артур Печенкин из Подмосковья и Александр Зинченко из Москвы, в женском — спортсменки из Санкт-Петербурга Алёна Яковлева и Анастасия Боярун, а в смешанном — москвичи Виктория Воробьева и Александр Зинченко.
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