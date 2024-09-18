В погранслужбе Польши объяснили, зачем на Усика надели наручники

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович
Пресс-секретарь коменданта Карпатского отряда Пограничной стражи Польши Яцек Михайловский заявил, что в аэропорту Кракова на украинского боксера Александра Усика и его спутника надели наручники из-за физических данных спортсмена и активной жестикуляции. Его цитирует Dziennik Polski, пишет РБК.
Александра Усика задержали вечером 17 сентября в аэропорту Кракова, но вскоре отпустили. Боксер объяснил ситуацию как «недоразумение», в дело вмешалось генконсульство Украины. ESPN сообщило, что Усика и его тренера Сергея Лапина не допустили на рейс в Валенсию из-за их состояния.
Михайловский, не уточняя имен, сообщил, что одному из пассажиров не позволили сесть на рейс. В результате второй пассажир также отказался от полета. Они не хотели покидать выход на посадку, что привело к задержке рейса.
Задержанные получили предупреждение и были отпущены. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что был возмущен таким отношением к боксеру.
Александр Усик — 37-летний непобеждённый украинский боксёр-профессионал, чемпион Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Всего на счету Усика 22 поединка на профессиональном ринге, из них 14 — нокаутом.
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Михайловский, не уточняя имен, сообщил, что одному из пассажиров не позволили сесть на рейс. В результате второй пассажир также отказался от полета. Они не хотели покидать выход на посадку, что привело к задержке рейса.
«Наручники были надеты из-за внешности мужчины, они оба довольно много жестикулировали, так как были недовольны тем, что не летят. Надевание наручников было, таким образом, полностью превентивным, в служебных помещениях их немедленно сняли», — сказал представитель погранслужбы.
Задержанные получили предупреждение и были отпущены. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что был возмущен таким отношением к боксеру.
Александр Усик — 37-летний непобеждённый украинский боксёр-профессионал, чемпион Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Всего на счету Усика 22 поединка на профессиональном ринге, из них 14 — нокаутом.
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Дарья Осипова