«Я с таким не сталкивался»: Тактаров рассказал о жизни в США
Олег Тактаров, известный в прошлом боец ММА и актер, в интервью Sport24 резко высказался о ситуации в США.
По его словам, уровень жизни в Штатах существенно ухудшился. В частности, бензин там стал в четыре раза дороже, чем в России, повсеместно процветает воровство в магазинах, а безопасность находится на нулевом уровне.
«А в России я с таким не сталкивался. Я дома даже дверь не закрываю, потому что нет повода», — прокомментировал Тактаров.
Он подчеркнул, что считает Россию самой свободной страной в мире. Спортсмен также заявил, что, если бы американцы не были обремененными кредитами, они давно переехали бы жить в РФ.