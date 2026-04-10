«Я с таким не сталкивался»: Тактаров рассказал о жизни в США

10 апреля 2026, 20:41

Бывший боец MMA Тактаров рассказал о жизни в США

Олег Тактаров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Олег Тактаров, известный в прошлом боец ММА и актер, в интервью Sport24 резко высказался о ситуации в США.





По его словам, уровень жизни в Штатах существенно ухудшился. В частности, бензин там стал в четыре раза дороже, чем в России, повсеместно процветает воровство в магазинах, а безопасность находится на нулевом уровне.





«А в России я с таким не сталкивался. Я дома даже дверь не закрываю, потому что нет повода», — прокомментировал Тактаров.