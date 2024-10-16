Яковлев раскрыл свои ежемесячные расходы

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Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев признался, что в месяц тратит 100-150 тыс. рублей.
«Трачу ли я больше денег, чем Жирков? Конечно, нет. У Юрия, насколько я знаю, есть хобби — собирать военный антиквариат. Я так понимаю, что он на это тратит деньги. Сколько трачу я? Всегда по-разному, честно сказать, никогда не считал. Наверное, не больше 100-150 тыс. рублей. Самая дорогая покупка за всю жизнь — это, наверное, автомобиль», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Яковлев.
Ранее бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что «Зенит» запретил форварду Александру Соболеву проводить много времени за компьютером для ограничения спортсмена от виртуальной реальности и его большего усердия на поле.
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