Болельщики из Украины призвали «убивать сербов» на футбольном матче
Во время второго квалификационного матча Лиги конференций между «Александрией» и «Партизаном» в польском Катовице украинские болельщики скандировали провокационные лозунги, в том числе «убей серба», пишет Sportal.rs.
Также фанаты отказались от рукопожатия игроков из-за участия сербского клуба в турнире в Москве. Инцидент сопровождался оскорблениями в адрес ЦСКА.
Матч завершился победой «Партизана» со счетом 2:0, а реакция УЕФА на эти события пока отсутствует.
Напомним, украинская шпажистка покинула подиум из-за россиянина Бородачева. Россияне участвуют в турнире в нейтральном статусе. Подобная практика применяется после событий февраля 2022 года.
Читайте также: