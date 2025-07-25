Болельщики из Украины призвали «убивать сербов» на футбольном матче

25 июля 2025, 16:19

Фото: iStock/ALFSnaiper

Во время второго квалификационного матча Лиги конференций между «Александрией» и «Партизаном» в польском Катовице украинские болельщики скандировали провокационные лозунги, в том числе «убей серба», пишет Sportal.rs.