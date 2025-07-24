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Экс-боец MMA Магомед Исмаилов прогорел в бизнесе

Mash на спорте: Магомед Исмаилов прогорел на доставке халяльных продуктов
Магомед Исмаилов (Фото: Instagram*/maga_isma)

Бывший боец MMA Магомед Исмаилов прогорел с товарищами в бизнесе по доставке халяльных продуктов.



Как пишет Telegram-канал Mash на спорте, экс-компаньонами спортсмена были член судейской комиссии конкурса чтецов Корана и имам-хатыб московской мемориальной мечети.

Фирма позиционировала себя одним из крупнейших интернет-магазинов халяльной продукции, однако делу не помогли даже выданные сертификаты. Обозреватели подчеркнули, что в одной соцсети у магазина только четыре подписчика.

Перед этим стало известно, что актер Гоша Куценко преодолел финансовые трудности в бизнесе, которые возникли у него ​в прошлом году.

*Запрещен в РФ

Никита Кротов

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