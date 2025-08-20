Юртайкин подписал однолетний контракт с «Нефтехимиком» на сумму в 20 млн рублей
Российский нападающий Данил Юртайкин подписал однолетний контракт с хоккейным клубом «Нефтехимик» из Нижнекамска. Оклад форварда в команде составит 20 миллионов рублей.
Как пишет Metaratings.ru, прошлый сезон нападающий начинал в челябинском «Тракторе», после чего перешел в «Ладу» из Тольятти. Игрок еще 4 апреля подписал с клубом однолетний контракт, который был расторгнут 18 августа.
Юртайкин является двухкратным обладателем Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА. В прошлом сезоне он провел 43 матча, в которых набрал 18 (9+9) очков. Показатель полезности у него был «-4».
