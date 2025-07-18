Тренер Ташуев не верит в успех «Локомотива»

18 июля 2025, 18:21

Тренер Сергей Ташуев: «Локомотиву» не хватает игроков уровня «Зенита»

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Нынешний состав футбольного клуба «Локомотив» не добьётся успеха. Об этом «РБ Спорт» заявил тренер Сергей Ташуев.





По его словам, каким бы талантливым не был футбольный тренер, без хороших игроков команда не сможет выигрывать.

«Вообще, мне нравится, как работает Галактионов. Но каким бы великолепным специалистом ты ни был и как бы правильно ни строил тренировочный процесс, ты не сможешь победить одной правильно выстроенной структурой. <…> Да, «Локомотив» — симпатичная команда, там много наших ребят. <…> Но я считаю, что им нужно несколько значимых фигур — игроков того уровня, что покупает «Зенит», — сообщил Ташуев.