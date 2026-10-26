«Засасывает в воронку»: Гунько высказался о ситуации в «Локомотиве»

26 октября 2026, 17:22

Тренер Гунько: «Локомотив» могут спасти только трансферы

Фото: istockphoto/bildobjektiv

Главный тренер «Пюника» Дмитрий Гунько оценил ситуацию в «Локомотиве». По его мнению, команду могут спасти только трансферы.





Корреспондент пообщался с Гунько и спросил, насколько критично положение «Локомотива» и кто несёт ответственность — тренер или руководство. Спикера цитирует «РБ Спорт».





«Давайте я не буду называть фамилии, но с «Ростовом» на поле появились футболисты, которых я не рассматривал в команду ФНЛ. Потери, которые понесла команда, невосполнимы. Я бы не винил в этом тренерский штаб. К сожалению, сейчас «Локомотив» засасывает в воронку, из которой надо будет выбираться неимоверными усилиями уже после латания дыр», — произнес Гунько.