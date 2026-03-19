Защитник Джику объяснил поражение «Спартака» от «Зенита» и оценил судейство
Защитник московского «Спартака» Александер Джику прокомментировал поражение команды от «Зенита» (0:2) в 21-м туре РПЛ, а также высказался о работе арбитра.
По словам футболиста, он не склонен обвинять судейство в результате матча. Джику отметил, что назначенные пенальти, в том числе первый, можно считать обоснованными.
При этом защитник в беседе с Metaratings.ru подчеркнул, что ключевой причиной поражения стали нереализованные моменты. «Спартак», по его мнению, должен был открывать счёт раньше, однако упущенные шансы и пропущенные мячи изменили ход игры.
Матч обслуживал арбитр Сергей Карасёв, который назначил два пенальти в ворота «красно-белых». Оба удара «Зенит» реализовал — отличились Александр Соболев и Джон Дуран.
Позднее глава департамента судейства РФС Милорад Мажич признал ошибку судьи: Карасёв не показал вторую жёлтую карточку Соболеву за удар локтем в лицо Наилю Умярову.
