Защитник «Факела» Журавлёв сравнил тактику «Ахмата» и «Манчестер Сити»

01 августа 2026, 04:59

Защитник «Факела» Журавлёв увидел сходства в игре «Ахмата» и «Манчестер Сити»

Фото: iStock/FOTOKITA

Защитник футбольного клуба «Факел» Юрий Журавлёв, ранее выступавший в «Ахмате» под руководством Сергея Ташуева, поделился мнением о тактике грозненской команды и провёл параллель между игрой «Ахмата» и «Манчестер Сити». Об этом пишет Metaratings.ru.





Игрок ответил на вопрос журналиста по поводу тактического сходства в стиле «Ахмата» при Ташуеве и «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы. По его словам, обе команды демонстрировали агрессивный футбол.



«Он лучше знает. Ташуев ставит агрессивный футбол. Что-то общее в игре «Ахмата» при Ташуеве и «Манчестер Сити» при Гвардиоле точно было, — сказал Журавлев.