Защитник «Рубина» Грицаенко раскрыл свои траты

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Центральный защитник «Рубина» Алексей Грицаенко рассказал о своих тратах при проживании в Казани.
«Сколько примерно трачу в Казани? У журналистов этот вопрос стал популярен. Но когда футболисты отвечают, то многие разделяют свои траты на то, сколько тратят лично на себя и на свою семью. Ни для кого не секрет, что детское образование, кружки и занятия обходятся дорого», — рассказал Грицаенко в беседе с Metaratings.ru.
Он отметил, что тратил бы намного меньше, если бы у него не было семьи, так как основное время спортсмен проводит на тренировочной базе, где и питается.
Грицаенко уточнил, что во время постоянных тренировок, матчей и разъездов деньги тратить особо некуда и некогда. При этом он отказался называть конкретную сумму, которую он тратит, отметив, что это его личное дело.
29-летний защитник играет за «Рубин» с февраля 2021 года. Он забил два гола и отдал две результативные передачи.
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