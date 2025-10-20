Защитник «Трактора» Дэй рассказал о фанатах КХЛ и поддержке в Челябинске
Американский хоккеист «Трактора» Логан Дэй в интервью Metaratings.ru поделился впечатлениями от атмосферы на матчах КХЛ и отметил особую поддержку болельщиков челябинской команды.
Он заявил, что люди буквально живут хоккеем. Он отметил, что даже его жена, приехавшая всего пару дней назад, уже почувствовала внимание фанатов.
«Мне повезло быть частью этого клуба, и я надеюсь, что в этом сезоне мы сможем порадовать любимых болельщиков чемпионством», — сказал Дэй.По его словам, фанаты КХЛ отличаются особой энергией. Особенно сильно ему запомнилась поддержка в Минске. Спортсмен подчеркнул, что арена там — самая громкая, на которой он когда-либо играл.
«Разумеется, болельщики «Трактора» тоже невероятные. Я думаю, что это большое преимущество для команд КХЛ — иметь такую классную поддержку», — добавил защитник.Логан Дэй присоединился к челябинскому клубу в сезоне-2024/25. Ранее он выступал за «Херши Бэрс», с которым дважды выигрывал Кубок Колдера (2023, 2024). В текущем сезоне КХЛ на счету игрока 4 (1+3) очка в 15 матчах.