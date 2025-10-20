Защитник «Трактора» Дэй рассказал о фанатах КХЛ и поддержке в Челябинске

20 октября 2025, 12:40

Фото: istockphoto / vchal

Американский хоккеист «Трактора» Логан Дэй в интервью Metaratings.ru поделился впечатлениями от атмосферы на матчах КХЛ и отметил особую поддержку болельщиков челябинской команды.





Он заявил, что люди буквально живут хоккеем. Он отметил, что даже его жена, приехавшая всего пару дней назад, уже почувствовала внимание фанатов.

«Мне повезло быть частью этого клуба, и я надеюсь, что в этом сезоне мы сможем порадовать любимых болельщиков чемпионством», — сказал Дэй.

«Разумеется, болельщики «Трактора» тоже невероятные. Я думаю, что это большое преимущество для команд КХЛ — иметь такую классную поддержку», — добавил защитник.