Защитник «Трактора» Коромыслов заявил, что выездная серия команде удалась

18 сентября 2025, 11:24

Фото: iStock/vchal

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов заявил, что первая выездная серия сезона получилась успешной для команды. Его слова приводит Metaratings.ru.





Хоккеист отметил, что матч против «Автомобилиста» выдался тяжелым, но «трактористы» все же смогли одержать победу.

«Матч прошел тяжело. Очень рад, что выиграли. Шестая выездная встреча явно сказывалась на нас. Но вытерпели, помогли сделать «сухарь» Крису [Дригеру] и победили!» — сказал он.

«Все нормально. Восстановимся, и наши болельщики на родной арене погонят нас вперед, а мы будем стараться выиграть и принести им хорошее настроение», — заключил он.