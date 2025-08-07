Журнал France Football назвал номинантов премии «Золотой мяч»
Журнал France Football назвал номинантов премии «Золотой мяч», которая вручается лучшему игроку одного взятого сезона. Соответствующая информация появилась на сайте французского издания.
Приз будет вручаться лучшему футболисту по версии журнала в прошедшем сезоне 2024/2025. В числе претендентов значатся нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, хавбек французского ПСЖ Хвича Кварацхелия и другие игроки.
При этом по котировкам букмекеров главным фаворитом на премию является одноклубник Хвичи Усман Дембеле. Он с отрывом лидирует в рейтинге. На второй позиции находится Ламин Ямаль, а третьим букмекеры поставили Мохамеда Салаха.
