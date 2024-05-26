«Зенит» — позор России»: Краснодарские болельщики освистали петербургский ФК

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Болельщики «Краснодара» во время матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» освистали петербургский футбольный клуб «Зенита», об этом сообщает «Чемпионат.com».
«Зенит» — позор России», — скандировали с трибун во время игры.
25 мая «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России, обыграв дома «Ростов» со счетом 2:1. В сезоне-2023/24 петербургский клуб еще поборется за Кубок России, где в финале сыграет с калининградской «Балтикой».
Несмотря на это, оскорбительные высказывания в адрес футбольного клуба из северной столицы звучат не впервые. Ранее на матчах чемпионата России подобное выкрикивали фанаты воронежского «Факела» и болельщики «Динамо».
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