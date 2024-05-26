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«Зенит» — позор России»: Краснодарские болельщики освистали петербургский ФК

26 мая 2024, 10:07
Фото: iStock/ALFSnaiper

Фото: iStock/ALFSnaiper

Болельщики «Краснодара» во время матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» освистали петербургский футбольный клуб «Зенита», об этом сообщает «Чемпионат.com».
«Зенит» — позор России», — скандировали с трибун во время игры.

25 мая «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России, обыграв дома «Ростов» со счетом 2:1. В сезоне-2023/24 петербургский клуб еще поборется за Кубок России, где в финале сыграет с калининградской «Балтикой».



Несмотря на это, оскорбительные высказывания в адрес футбольного клуба из северной столицы звучат не впервые. Ранее на матчах чемпионата России подобное выкрикивали фанаты воронежского «Факела» и болельщики «Динамо».

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#футбол
#спорт
#болельщик
Более двух тысяч спортсменов приняли участие в шествии от выставки «Россия»
25 мая 2024, 21:50

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

В Москве на ВДНХ состоялось масштабное шествие спортсменов, организованное выставкой-форумом «Россия» и общественным движением «Здоровое Отечество». Об этом сообщили в пресс-службе выставки.
Мероприятие было организовано в честь 105-летней годовщины первого спортивного парада, который проходил на Красной площади.

Акция была посвящена популяризации спорта и здорового образа жизни. В ней приняли участие свыше двух тысяч спортсменов, среди которых были гимнасты, футболисты, волейболисты, фигуристы, бегуны и представители других видов спорта.

Во главе колонный шли боксёр Олег Саитов, гимнаст Никита Нагорный, шахматист Сергей Карякин и синхронистка Светлана Ромашина.

Также в шествии принимали участие и дети, занимающиеся спортом.

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#россия
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«Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу
«Зенит» обыграл «Ростов» и снова стал чемпионом России по футболу
25 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/Steevy84

Петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны.
Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.

Победный гол забил на 85-й минуте бразильский игрок Артур. Чемпионство «Зенита» зависело не только от собственной победы, но и от поражения московской команды в противоположном матче «ФК Краснодар» — «Динамо».

Для петербуржцев это стало шестым чемпионством подряд. Команда завоевала очередной кубок в день 99-летия клуба.

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#спартак
#краснодар
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Спортсмены из Пушкино стали серебряными призерами на соревнованиях по метанию ножа
25 мая 2024, 11:16

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Спортсмены из округа Пушкинский - одни из лучших в области по метанию ножа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из 7 городских округов.

«В общем медальном зачёте спортсмены из Пушкинского завоевали серебряную медаль.На дистанции 5 метров, а второй строчке расположилась Варвара Тимофеева и и замкнула призовую тройку Анна Резниченко. На дистанции 7 метров среди мужчин бронзовая награда у Андрея Камышева. В этой же дисциплине среди женщин серебряным призером стала Анна Резниченко. Серебряная медаль в активе Андрея Камышева на дистанции 9 метров», — поделились в пресс-службе.

Также среди девушек 14-15 лет серебряная награда у Дарьи Саниной. Сильнейшей в соревнованиях девушек 16-17 лет стала Александра Колесникова. На дистанции 5 метров среди юношей 14-15 лет «бронза» у Вадима Потапова, а в женском зачете Дарья Санина также заняла третье место.

Соревнования проводились в городском округе Одинцово.

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Булыкин предрёк победу «Динамо» в РПЛ
24 мая 2024, 20:19

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что «Динамо» станут чемпионами в РПЛ.
«Завтра жду победу «Динамо», они станут чемпионами. Команда этого точно заслужила. Есть подозрение, что «Краснодара» завтра выдаст матч жизни, но им сложно будет выиграть РПЛ, много зависит не от них. Ну а в матче «Зенита» может случиться все что угодно. «Ростов» не будет отбывать номер», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Сейчас в турнирной таблице РПЛ первое место занимает «Динамо», на втором месте «Зенит», на третьем – «Краснодар».

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера также прогнозировал, что чемпионом в РПЛ может стать либо «Зенит», либо «Динамо».

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#футбол
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Тарханов: Акинфеев повышает статус РПЛ
24 мая 2024, 18:34

Фото: iStock/Рамиль Ситдиков

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов заявил, что футболист Игорь Акинфеев является большим профессионалом, который своим присутствием повышает статус РПЛ.
Так он прокомментировал продление контракта ЦСКА со спортсменом.

«Продление контракта с Акинфеевым — отличная новость. И не только для болельщиков ЦСКА. Думаю, большинство любителей футбола в России будут рады увидеть игру Акинфеева еще пару лет. Игорь — большой мастер своего дела. Присутствие таких личностей на футбольном поле повышает статус РПЛ», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что лидером команды и вместе с тем лучшим защитником сезона может стать Срджан Бабич.

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Станция для занятия сапбордингом откроется в Подмосковье
24 мая 2024, 11:32

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье начнет работать новая станция для занятия сапбордингом. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Новая станция для занятия сапбордингом или сапсерфингом начнет работу в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 25 мая на реке Пахра.

«Для нас это пилотный проект. В этом году при подготовке проекта «Лето в Горках» выяснилось, что этот участок реки Пахра пригоден для спасерфинга, к нему ведет удобный комфортный спуск. Именно в этом месте к реке спускался Владимир Ильич Ленин во время проживания в Горках, чтобы совершать свои долгие заплывы. Сапбординг — один из видов водного спорта, и станция сапрсерфинга отлично поддержит водную традицию в Горках»,– отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Заняться сапбордингом может практически любой желающий. На станции работают инструкторы, которые помогут с 0 научиться.

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#горки ленинские
#евгений сарамуд
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Более 80 спортсменов соберут в Раменском соревнования по айкидо летней Спартакиады учащихся
23 мая 2024, 23:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Раменском городском округе с 24 по 26 мая будут проходить соревнования по айкидо в рамках XII летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Состязания среди девушек и юношей в дисциплинах кихон-вадза в парном разряде и дзюи-вадза в парном и групповом разрядах состоятся во дворце спорта «Борисоглебский». В них примет участие 81 юный спортсмен из 17 регионов России в возрасте 13-15 лет. Дисциплина айкидо включена в программу летних Спартакиад уже в пятый раз в своей истории», – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что соревнования будут проведены в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
#соревнования
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#подмосковье
#московская область
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Звёзды мирового спорта стартуют в забеге TOPSKI Family Run в Одинцове
23 мая 2024, 22:09

Фото: Istockphoto / sportpoint

Чемпионы мира, Европы и Олимпиад примут участие в третьем этапе серии стартов для детей и взрослых TOPSKI Family Run на призы призёра Игр Александра Панжинского. Забег пройдёт 26 мая в Одинцовском городском округе, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Участниками звёздного забега станут прославленные спортсмены Юрий Борзаковский, Евгений Коротышкин, Юрий Постригай, Дмитрий Труненков, Александр Энберт, Яна Костенко, Артём Овечкин, Лада Задонская, Матвей Гуськов и другие. Наряду с именитыми спортсменами в забегах могут принять участие все желающие. Они могут выбрать подходящую дистанцию в зависимости от возрастной группы – от 600 м. до 10 тыс. м.», – говорится в сообщении.
Регистрация участников открыта по ссылке.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Все участники забега получат на финише уникальную авторскую медаль. А тройки лидеров на каждой дистанции во всех возрастных группах удостоятся призов. Предусмотрены отдельные зачёты: семейный, юридический, клубный TOPSKI и новой формат – корпоративный.

В текущем сезоне соревнования TOPSKI Family впервые проводятся в формате лиги и включают три этапа: первый и второй – лыжные, третий – беговой.

Соревнования будут проходить 26 мая в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Начало – в 8:30.

Забег организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#забег
#одинцовский городской округ
#спорт
#минспорт мо
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Каррера раскрыл, кто может стать чемпионом РПЛ
Каррера допустил победу «Зенита» или «Динамо»
23 мая 2024, 18:10

Фото: iStock/efks

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что чемпионом в РПЛ может стать либо «Зенит», либо «Динамо».
«Я думаю, что «Зенит» или «Динамо» станет чемпионом России в этом сезоне. «Краснодару» тяжело это сделать», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Каррера.

Сейчас в турнирной таблице РПЛ первое место занимает «Динамо», на втором месте «Зенит», на третьем – «Краснодар».

До этого главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о том, что наиболее высокие шансы стать чемпионом в РПЛ на данный момент у «Динамо». По его мнению, шансы на чемпионство есть и у «Краснодара», однако каковы они специалист не уточнил.

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#рпл
#победители
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