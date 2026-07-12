«Зенит» рассматривает трансфер вратаря «Сочи» Александра Дёгтева
Футбольный клуб «Зенит» рассматривает возможность приобретения вратаря «Сочи» и молодёжной сборной России Александра Дёгтева в период летнего трансферного окна.
Как сообщает Metaratings.ru, петербургский клуб не видит необходимости в немедленном привлечении своего воспитанника в основной состав. Существует вариант, при котором Александр останется в «Сочи» ещё на один сезон или отправится в аренду в «Оренбург».
Ранее уже появлялась информация об интересе к Дёгтеву со стороны «Спартака». На текущий момент «красно-белые» не направляли новое предложение по голкиперу, предыдущее составляло около одного миллиона евро.
Вратарю «Сочи» 21 год. В завершившемся сезоне он принял участие в 18 матчах РПЛ за южный клуб и пропустил 34 гола. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 800 тысяч евро.
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