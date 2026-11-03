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Жарков получил травму и пропустит домашнюю серию «Трактора»

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Нападающий «Трактора» Владимир Жарков не примет участия в домашней серии челябинского клуба. Об этом «РБ Спорт» сообщили в пресс-службе команды.



В рамках домашней серии «Трактор» проведет еще четыре матча — против «Барыса», «Ак Барса», «Автомобилиста» и «Шанхая». Информацию приводит «РБ Спорт».

Жарков получил травму в третьем периоде матча с ЦСКА (2:3 ОТ) после силового приема у борта в исполнении защитника соперника Никиты Охотюка. В текущем регулярном чемпионате КХЛ 38-летний Жарков провел 21 матч, в котором отдал одну голевую передачу.

В настоящий момент «Трактор» занимает последнее место в конференции «Восток». На счету челябинской команды 19 очков за 21 матч.

Никита Кротов

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