Женщина родила на стадионе во время матча НХЛ

Женщина родила ребенка прямо на стадионе во время матча НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает Yahoo Sports.



О том, что роды прошли благополучно, рассказал комментатор Джек Майклс во время второго периода. Матч прошел на «Роджерс Плэйс», домашней арене «Ойлерз» в Эдмонтоне, и завершился победой «Вегаса» со счетом 5:1. Известно, что женщина является болельщицей канадского клуба.

Аналогичный случай произошел в 2023 году на матче НФЛ между «Кливленд Браун» и «Индианаполис Колтс» — тогда родила двоюродная сестра ресивера Дэвида Белла, выступавшего за команду из штата Огайо.

