Женщина родила на стадионе во время матча НХЛ

Болельщица «Эдмонтона» родила на стадионе во время матча против «Вегаса»
Женщина родила ребенка прямо на стадионе во время матча НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает Yahoo Sports.
О том, что роды прошли благополучно, рассказал комментатор Джек Майклс во время второго периода. Матч прошел на «Роджерс Плэйс», домашней арене «Ойлерз» в Эдмонтоне, и завершился победой «Вегаса» со счетом 5:1. Известно, что женщина является болельщицей канадского клуба.
Аналогичный случай произошел в 2023 году на матче НФЛ между «Кливленд Браун» и «Индианаполис Колтс» — тогда родила двоюродная сестра ресивера Дэвида Белла, выступавшего за команду из штата Огайо.
