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Жирков: сборная Португалии разгонится в плей-офф и начнёт играть лучше

Фото: iStock/matimix

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал выступление национальной команды Португалии на ЧМ-2026, а также оценил перспективы португальской национальной команды. Об этом пишет Metaratings.ru.



По словам Жиркова, сборная Португалии покажет лучшие результаты в плей-офф. На чемпионате мира 2026 года команда будет одним из фаворитов.

Экс-защитник отметил, что для Роналду этот турнир станет последним в карьере, поэтому он стремится завоевать трофей на крупном соревновании. Партнёры по сборной у игрока отличные. В Португалии выросло талантливое поколение, заключил Жирков.

Сборная Португалии набрала четыре очка после двух матчей и занимает второе место в группе K. 28 июня команда сыграет с Колумбией в последнем матче группового этапа. Игра начнётся в 02:30 по московскому времени.

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