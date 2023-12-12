Жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе «Россия – футбольная страна»

Жители Московской области могут принять участие в конкурсе «Россия – футбольная страна». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Стартовал четвертый сезон всероссийского конкурса проектов массового футбола «Россия – футбольная страна».
Заявку на участие в конкурсе подмосковные жители могут до 4 февраля 2024 года.С 12 февраля до 13 марта состоится региональный этап, а с 18 марта лучшие регпроекты пройдут межрегиональный отбор для национального этапа.
Всего участие принять можно в восьми номинациях: «Лучший массовый проект в футболе», «Лучший проект для лиц с ОВЗ», «Лучший проект для женщин», «Лучшая любительская лига», «Лучший любительский клуб», «Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола», «Лучшая футбольная инициатива» и «Лучший проект для детей».
Победители смогут получить до 350 тысяч рублей на реализацию проектов, а призеры 300 тысяч и 250 тысяч рублей.
Для участия желающие должны запомнить заявку на платформе «Страна РФС».
Стоит отметить, что конкурс направлен на на развитие футбола в регионах
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Заявку на участие в конкурсе подмосковные жители могут до 4 февраля 2024 года.С 12 февраля до 13 марта состоится региональный этап, а с 18 марта лучшие регпроекты пройдут межрегиональный отбор для национального этапа.
Победители смогут получить до 350 тысяч рублей на реализацию проектов, а призеры 300 тысяч и 250 тысяч рублей.
Для участия желающие должны запомнить заявку на платформе «Страна РФС».
Стоит отметить, что конкурс направлен на на развитие футбола в регионах
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Мира Полтева