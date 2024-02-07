Робот Светлана определил лучшую в Подмосковье бригаду скорой помощи

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области определили лучшую бригаду скорой помощи по итогам прошедшего года. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Был организован обзвон пациентов с помощью робота Светланы по работе скорой помощи. Голосовой помощник связывался с пациентами, к которым накануне на вызов приезжала бригада скорой, и просил оценить её работу по пятибалльной шкале. В результате по итогам 2023 года была определена лучшая бригада скорой помощи: врач, фельдшер, медсестра, водитель.
По итогам работы за 2023 год лучшими стали врач Щёлковской подстанции Алла Григорьева, фельдшер Чеховской подстанции Оксана Серна, медсестра Домодедовской подстанции Татьяна Федотова и водитель Балашихинской подстанции Иван Концов.
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По итогам работы за 2023 год лучшими стали врач Щёлковской подстанции Алла Григорьева, фельдшер Чеховской подстанции Оксана Серна, медсестра Домодедовской подстанции Татьяна Федотова и водитель Балашихинской подстанции Иван Концов.
«Важно поддержать сотрудников скорой помощи - на них ложится большая нагрузка. Голосовой помощник в 2023 году выполнил почти 600 тысяч звонков, по результатам которых определили четверых победителей. Все они получили денежную премию», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.Она добавила, что в этом году автоматизированный опрос пациентов о работе скорой помощи роботом Светланой продолжится.
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Лора Луганская