Робот Светлана определил лучшую в Подмосковье бригаду скорой помощи

Проблемы со сном, лишний вес, повышенная утомляемость могут говорить о воспалительном процессе в организме, которого можно избежать, если в достаточной степени разжижать кровь и укреплять стенки сосудов. Врач-эндокринолог Екатерина Янг дала несколько советов, как правильно выстроить свой рацион, чтобы предотвратить болезнь.