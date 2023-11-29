Жуковская студия «Фантазия» выступила на конкурсе «Планета искусств»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Жуковская хореографическая студия «Фантазия» выступила на Международном конкурсе «Планета искусств».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, танцорам удалось завоевать два гран-при, девять дипломов лауреатов I степени и пять дипломов лауреатов II степени.
Подготовкой ребят к конкурсу занимались руководители студии — заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Митина и педагог дополнительного образования Елена Хаскина. Отмечается, что администрация округа выразила им особую благодарность.
Уточняется, что конкурс проходил в городе Йошкар-Ола.
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Подготовкой ребят к конкурсу занимались руководители студии — заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Митина и педагог дополнительного образования Елена Хаскина. Отмечается, что администрация округа выразила им особую благодарность.
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Мелисса Тимофеева