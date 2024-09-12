В Жуковском собрали новую партию гуманитарной помощи военнослужащим

Фото: пресс-служба администрации г. о.Жуковский
Сегодня в Жуковском прошла погрузка гуманитарной помощи, предназначенной для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. В рамках этой акции к отправке были подготовлены строительные материалы, инструменты, генераторы, медикаменты, средства личной гигиены и маскировочные сети, сообщает пресс-служба администрации г. о.Жуковский.
«Большую помощь в этой работе оказывает фонд «Крылья Беркута». Пообщался с председателем фонда Андреем Утиным и замкомандира батальона одной из частей, куда, в частности, направится собранный груз. Уточнил, какая помощь еще необходима, что требуется передать нашим бойцам при следующих отправках», — прокомментировал глава Жуковского Борис Аубакиров.
Пункт сбора гуманитарной помощи размещён по адресу: ул. Фрунзе, д23,
Режим работы: понедельник-пятница с 16:00 до 18:00.
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