В Жуковском собрали новую партию гуманитарной помощи военнослужащим

Сегодня в Жуковском прошла погрузка гуманитарной помощи, предназначенной для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. В рамках этой акции к отправке были подготовлены строительные материалы, инструменты, генераторы, медикаменты, средства личной гигиены и маскировочные сети, сообщает пресс-служба администрации г. о.Жуковский.