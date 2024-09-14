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В Жуковском запустили Telegram-канал для сообщений о беспилотниках и ЧС

14 сентября 2024, 11:38
Фото: пресс-служба администрации г. о.Жуковский

Фото: пресс-служба администрации г. о.Жуковский

Администрация города Жуковский приняла меры по оперативному информированию жителей о возникших чрезвычайных ситуациях и запустила Телеграм-канал «Радар Жуковский». Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
Теперь жители города смогут быстро узнать о возникновении различных угроз: атака беспилотных летательных аппаратов, ракетная опасность, природные катаклизмы, уровни опасности при аномальных погодных условиях и других чрезвычайных ситуациях.

Администрация призвала подписаться на канал и сообщить о нем родственникам, друзьям и знакомым. Кроме того, для получения точной и оперативной информации необходимо включить уведомления.



Ранее сообщалось, что в Жуковском на полгода изменили схемы движения транспорта двух маршрутов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока
14 сентября 2024, 11:59

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Некоторые пользователи маркетплейса Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока. О проблеме РИА Новости рассказали в пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ.
Отмечается, что пользователи начали жаловаться, что их заказы автоматически отменяются. Над восстановлением корректной работы сервисов уже работают специалисты компании.

В пресс-службе подчеркнули, что в скором времени статус заказа будет восстановлен, после чего его можно будет забрать способом, указанным при осуществлении заказа. Также пользователям вернут деньги, которые были сняты за обратную доставку товара.

Ранее сообщалось, что основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук в третий раз возглавила рейтинг самых богатых женщин России.

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В России наступил церковный Новый год
14 сентября 2024, 09:53

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Православные христиане отмечают начало индикта – нового года по церковному календарю.
Отметим, что индикт, согласно богослужебным текстам, переводится с латыни как «оценивать». В Римской империи так называли налоговый период от пяти до 15 лет. Срок назначался императором, также как и дата начала сборов.

В 462 году начало индикта перенесли на 1 сентября по юлианскому календарю или 14 сентября – по григорианскому. А через несколько десятилетий византийский император Юстиниан повелел начинать с этого дня все календарные циклы, включая церковный.

На Руси до XV столетия отмечали новый год 1 марта. Однако ещё в XII веке среди христиан распространилось торжественное празднование 1 сентября. Когда язычество было полностью вытеснено, гражданский новый год также стали отмечать 1 сентября. Традиция эта сохранялась более двух столетий.

В последний раз гражданский новый год праздновали 1 сентября 1699 года. На этом торжестве на Соборной площади Кремля присутствовал Петр I. Однако новый год после введения реформ царя продлился всего четыре месяца, и уже 1 января жители встретили следующий, 1700 год.

Но традиция празднования нового года 1 сентября сохранилась среди православных христиан. В этот день по-прежнему совершают особый молебен, в котором благодарят Господа за прожитый год и просят благословить наступающий.

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#праздник
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«Роскосмос не печатает деньги»: Экспедиция «Луна-27б» под вопросом
Руководитель лунной программы заявил о нехватке средств на экспедицию «Луна-27б»
14 сентября 2024, 09:47

Фото: istockphoto/Elen11

После крушения станции «Луна-25» в «Роскосмосе» не исключали, что отправка к естественному спутнику Земли двух следующих экспедиций может быть форсирована. Однако вопрос упирается в одну проблему — деньги.
Как рассказал ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, ответственный за первый этап лунной программы, академик Лев Зеленый, учёные предложили «Роскосмосу» отправить сразу две автоматические станции «Луна-27», «а» и «б», выполняющие сходные задачи, но на разных полюсах спутника. Госкорпорация поддержала эту идею, но возник вопрос финансирования.

Как и наш институт, «Роскосмос», к сожалению, тоже не печатает деньги, поэтому вопрос пока открыт», — сказал академик.

Учёный и администратор подчеркнул, тем не менее, что работы по созданию научной аппаратуры для станций «Луна-26» и «Луна-27» практически завершены. Удалось также решить все непростые проблемы, связанные с необходимостью импортозамещения.

Напомним, потерпевшая крушение «Луна-25» стала первой за без малого полвека российской экспедицией к спутнику Земли. Станция «Луна-24» была запущена советскими учёными ещё в 1976 году.

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#станция
#деньги
#луна
#роскосмос
#станции
#крушение
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Слепаков* обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него статус иноагента
14 сентября 2024, 08:22

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Артист Семен Слепаков* обжаловал в Верховном суде Российской Федерации отказ снять с него этот статус. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минюста.
«Поступила жалоба Слепакова Семена Сергеевича*», — заявила собеседница агентства.
Минюст России внес Слепакова* в перечень иноагентов в апреле 2023 года. По данным инстанции, артист получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к воинской службе и государственной службе в целом, в негативном ключе высказывался о российских гражданах. Сейчас Слепаков* проживает в Израиле.

До этого артист обращался в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра, но безрезультатно. Апелляция оставила решение в силе. Жалоба также была отклонена в июле кассационным судом.

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#суд
#семена
#артист
#новости
#минюст
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Основатель Pink Floyd заявил о попытках Запада очернить Путина
Основатель Pink Floyd Уотерс: Запад предпринимает попытки очернить Путина
14 сентября 2024, 03:46

Фото: сайт Кремля

Запад пытается выставить президента России Владимира Путина «плохим парнем». Об этом основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью РИА Новости.
По словам музыканта, Запад пытается очернить всех, кто не поддерживает их позицию по украинскому конфликту, в том числе и его самого. Уотерс отметил, что в настоящее время идет «битва за выживание души человечества», от исхода которой зависит судьба всего мира.

«Если мы проиграем эту битву, если фашисты, если правительство США, если враг в этой битве победит, они уничтожат эту планету», – отметил он.

Ранее Уотерс заявил о безразличии американских чиновников к простым украинцам.

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#украина
#конфликт
#певец
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В Великобритании женщина родила одного ребенка дважды
14 сентября 2024, 01:17

Фото: istockphoto/MW47

Женщина в Великобритании родила одного ребенка дважды. Об инциденте сообщило издание Daily Mail.
Утверждается, что на ранних сроках беременности мать узнала, что ее ребенок родится с расщепленным позвоночником. Чтобы остановить прогрессирование болезни, женщина согласилась «родить» ребенка на шестом месяце беременности – врачи достали ребенка, исправили дефект и вернули его обратно.

По-настоящему ребенок родился на 38-й неделе. После рождения он восемь дней находился в отделении интенсивной терапии и перенес несколько операций. По словам врачей, ребенок, скорее всего, не сможет ходить.

Ранее акушер-гинеколог из США случайно отрезал часть пениса ребенка. Доктор Берто Лопес должен был провести обычную операцию по обрезанию новорожденного пациента, но во время операции по неосторожности отрезал треть пениса.

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#великобритания
#беременность
#ребёнок
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Начало Бабьего лета — Семенов день 14 сентября: приметы, традиции, что можно и нельзя делать
Православные 14 сентября отмечают день памяти преподобного Симеона Столпника
14 сентября 2024, 00:00

Фото: iStock/Dawid Kalisinski Photography

В субботу, 14 сентября 2024 года, верующие вспоминают преподобного Симеона Столпника, Антиохийского. В народе эту дату называли Семенов день, с нее отсчитывали начало Бабьего лета. Из глубины веков в наше время тянутся множество примет, обычаев и верований, которым предки неукоснительно следовали, а также строгие запреты, обозначающие, что можно и нельзя делать 14 сентября.
Об особенностях празднования Семенова дня, народных приметах о погоде, именинах и традициях — в материале «Радио 1».

Симеон Столпник, Антиохийский: история


Святой Симеон — основатель столпничества. Он родился в Сирийской Антиохии в середине IV века в бедной семье. В молодости был пастухом — пас овец своего отца.

Однажды в храме, услышав заповеди Блаженств, Симеон ощутил желание вести праведную жизнь и вскоре решил стать монахом, оставил дом и поступил в обитель, где предался молитве, посту и послушанию.

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Спустя годы Симеон удалился в сирийскую пустыню для еще больших подвигов, где основал столпничество — новый вид подвижничества. Стоя на высоком столпе, Симеон молился и терпел лишения — дожди, жару и холод, оставаясь на ногах день и ночь. Он соблюдал строгий пост, питался лишь размоченной пшеницей и водой, которые ему приносили люди.

Его подвиг стал известен в разных странах, и к нему стекались паломники из Аравии, Персии, Армении, Италии и других земель. Вдохновляясь его наставлениями, многие язычники принимали христианство. Симеон получил дар исцеления и предсказаний.

Симеон прожил более ста лет и скончался в 459 году во время молитвы. Церковь называет его «земным Ангелом» и «светильником вселенной».

Семенов день: традиции


В народе день памяти Симеона Столпника со временем стали называть просто Семеновым днем, дата постепенно обрастала множеством поверий и примет.

Было принято считать, что именно сегодня начиналось Бабье лето. Осень постепенно вступает в свои права: днем еще светит теплое солнце, но вечера и ночи становятся прохладными, а темнеет все раньше. Впереди осеннее равноденствие.

Фото: iStock/davit85

Для крестьян Семенов день имел особое значение. Праздновали «Осенины» — первую встречу осени. С этого дня начинались осенние игры и хороводы. Парни приходили смотреть на девушек, а матери угощали пирогами и медом, приглашая соседок, чтобы обратить внимание женихов. С этого дня начинались свадебные недели.

К этой дате завершали сбор яровых и посев ржи, так как после Семенова дня сеять было запрещено. Люди все чаще собирались на «засидки» — совместная ручная работа по вечерам в избах при свете огня. Женщины, к примеру, собирали и обрабатывали пеньку, мыли лен и раскладывали его для просушки. Вечерами пряли, обращая внимание на нити — ровные предвещали удачного мужа, неровные — плохого.

Что можно делать 14 сентября


Так как Семенов день — начало бабьего лета, на Руси по вечерам устраивали застолья, приглашая родных и близких.

Фото: iStock/bhofack2

Также считалось, что с Семенова дня и до 8 октября можно свататься и играть свадьбу. Предки верили, что это самый благоприятный период, так как те, кто женится в это время, будут жить долго и счастливо.

Еще в Семенов день проводили обряды. Вечером в доме тушили весь огонь, кроме лампады, а утром с помощью знахаря добывали новый огонь трением дерева.

В Семенов день было принято устраивать «похороны мух» — закапывать тараканов и блох, чтобы они не появлялись в доме. Из овощей делали «гробики», клали туда насекомых и закапывали вдали от дома, чтобы они не вернулись. По поверьям, убить муху до Семен-дня — значит, появятся еще семь, а после — погибнет семь.

Было поверье, что в Семин день черт считает воробьев, решая, сколько оставить себе. В это время воробьи исчезали с улиц и из леса, собираясь вокруг него.

Что нельзя делать 14 сентября

Фото: iStock/Dzurag

Говорили на Семенов день и о строгих запретах, которые нужно было соблюдать, чтобы не накликать беду:
  • запрещали выбрасывать остатки еды, их отдавали животным или нуждающимся — иначе навлечешь голод на семью;
  • в Семенов день нельзя убираться и выносить мусор — унесешь счастье из дома;
  • следовало избегать ссор и конфликтов, потому что в этот день они могут отразиться на здоровье.

Народные приметы о погоде 14 сентября


Фото: iStock/Jui-Chi Chan

На Руси верили, что погода на Семенов день может многое рассказать о будущих днях:
  • если на 14 сентября тепло и солнечно — такой же будет и зима;
  • пауки наплели много паутины — жди холодную, но безоблачную осень;
  • ветер дует с юга — на неделю придет теплая погода;
  • ветер гнет верхушки деревьев — зима придет рано;
  • густой туман опустился вечером — впереди теплые дни.

Именины 14 сентября

Фото: iStock/IvanMikhaylov

Имена для мальчиков или девочек, родившихся 14 сентября, можно выбрать с помощью именин. Их на Семенов день отмечают:
  • Денис;
  • Каллиста;
  • Семен;
  • Татьяна;
  • Марфа;
  • Наталья.

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В Подмосковье за пять лет благоустроили более 200 общественных территорий
13 сентября 2024, 22:42

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Московская область шестой год подряд входит в тройку лидеров по качеству городской среды. За пять лет в Подмосковье благоустроили свыше 200 общественных территорий. Такие данные привели в пресс-службе Мособлдумы накануне Дня благоустройства, который отмечается в регионе 15 сентября.
«Эта новая праздничная дата совсем недавно была установлена законом Мособлдумы. За последние годы в Подмосковье созданы красивые и комфортные пространства, появились новые парки, ухоженные скверы. За пять лет благоустроено 219 общественных территорий. Наши жители позитивно воспринимают все изменения. Наш регион уже шестой год подряд входит в тройку лидеров по качеству городской среды», – сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Он добавил, что в Московской области в сфере благоустройства заняты более 500 организаций и более 30 тыс. человек.

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#благоустройство
#городская среда
#праздник
#мособлдума
#игорь брынцалов
#подмосковье
#московская область
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В Павловском Посаде благоустроили «Зелёный узел» с тематическими зонами
13 сентября 2024, 22:30

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Павловском Посаде завершили благоустройство рекреационной зоны «Зелёный узел» на берегу Клязьмы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Территория расположена на востоке города, между Старопавловским районом и микрорайоном Меленки, на берегах реки Клязьмы и озера Карповское. Площадь участка – 13,4 гектара. Как отметили в ведомстве, это место станет транзитом и местом отдыха для жителей и гостей региона.

Работы начались в феврале этого года после широких общественных обсуждений. Предложения жителей были учтены. Одно из главных изменений по их просьбе – замена одной из волейбольных площадок на покрытие из резинового материала для всесезонного использования.

В рамках проекта выполнено устройство инженерных коммуникаций, дорожно-тропиночной сети, наружное освещение. Установлены детские игровые и спортивные площадки.

Цель проекта – сохранение природной и ландшафтной среды, создание общественных пространств для различных категорий горожан. В парке предусмотрены такие уникальные элементы, как событийная зона «Цветущая поляна», детская площадка «Лесные салочки», смотровая башня «Диво Дивное», «Зелёная фабрика» и Зона романтики «Тайна Сердца».

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#благоустройство
#министерство благоустройства мо
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#подмосковье
#московская область
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