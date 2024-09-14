В Жуковском запустили Telegram-канал для сообщений о беспилотниках и ЧС

Фото: пресс-служба администрации г. о.Жуковский
Администрация города Жуковский приняла меры по оперативному информированию жителей о возникших чрезвычайных ситуациях и запустила Телеграм-канал «Радар Жуковский». Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
Теперь жители города смогут быстро узнать о возникновении различных угроз: атака беспилотных летательных аппаратов, ракетная опасность, природные катаклизмы, уровни опасности при аномальных погодных условиях и других чрезвычайных ситуациях.
Администрация призвала подписаться на канал и сообщить о нем родственникам, друзьям и знакомым. Кроме того, для получения точной и оперативной информации необходимо включить уведомления.
Ранее сообщалось, что в Жуковском на полгода изменили схемы движения транспорта двух маршрутов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Администрация призвала подписаться на канал и сообщить о нем родственникам, друзьям и знакомым. Кроме того, для получения точной и оперативной информации необходимо включить уведомления.
Ранее сообщалось, что в Жуковском на полгода изменили схемы движения транспорта двух маршрутов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак