Журналист L'Equipe: Сафонов был невероятен в матче с «Фламенго»

18 декабря 2025, 14:48

Фото: iStock/XiXinXing

Российский вратарь Матвей Сафонов стал звездой финала Межконтинентального кубка, где его команда «ПСЖ» встретилась с бразильским «Фламенго». Матч завершился вничью 1:1, но именно мужчина стал ключевым игроком, обеспечив победу своему составу в серии пенальти.