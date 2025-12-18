Журналист L'Equipe: Сафонов был невероятен в матче с «Фламенго»
Российский вратарь Матвей Сафонов стал звездой финала Межконтинентального кубка, где его команда «ПСЖ» встретилась с бразильским «Фламенго». Матч завершился вничью 1:1, но именно мужчина стал ключевым игроком, обеспечив победу своему составу в серии пенальти.
В послематчевой серии россиянин отразил четыре 11-метровых подряд. Он справился с бросками Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо. За такую выдающуюся игру Сафонов получил звание лучшего игрока встречи.
Журналист L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с Metaratings.ru отметил, что Сафонов проявил себя не только в этом матче, но и в предыдущем сезоне, когда также сыграл решающую роль в серии пенальти против «Ланса». Однако он добавил, что вратарь не станет бесспорным игроком основного состава. Вместо этого его успехи создадут больше давления на конкурента Шевалье.
Мужчина выступает за «ПСЖ» с 2024 года и провел 21 матч за клуб. Контракт игрока действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
