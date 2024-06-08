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Журова выразила обеспокоенность относительно безопасности россиян на Олимпиаде-2024

Журова: мэр Парижа не может гарантировать безопасность россиян на Олимпиаде-2024
08 июня 2024, 23:15
Фото: сайт Госдумы

Фото: сайт Госдумы

Олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова выразила обеспокоенность из-за вопроса безопасности россиян на Игры-2024, передает РИА Новости.
Депутат напомнила, что мэр Парижа Анн Идальго заявила о невозможности гарантировать безопасности россиян на предстоящих соревнованиях.

«Для нее, как и для организаторов Олимпиады, это большая проблема и дополнительные расходы. Ведь если на Олимпиаде нет россиян, то и не надо переживать на этот счет. А если они будут, то не знаешь, откуда что может прилететь», – сказала Журова, подчеркнув русофобские настроения.



Международный олимпийский комитет допустим россиян и белорусов к Играм-2024 как индивидуальных нейтральных спортсменов. В то же время спортсмены, которые поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, а также те, кто имеет отношение к вооруженным силам или органам безопасности России и Белоруссии, не попадут на соревнования. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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#спортсмены
В Париже заметили плакат Олимпиады-2024 с Исинбаевой и флагом России
08 июня 2024, 15:20

Фото: iStock/Pablo Utrilla

В Париже установили плакат с рекламой Олимпиады-2024, на котором изображена российская чемпионка Игр-2008 в прыжках с шестом Елена Исинбаева с флагом России. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что для плаката была использована фотография, сделанная после победы Исинбаевой на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Разработкой плакатов занималась компания Iceberg. В мае 2020 года они были представлены по заказу совета департамента Сен-Сен-Дени. Также фотографию можно встретить в презентации работ к олимпиаде на официальном сайте Iceberg.

Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

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#олимпиада 2024
#франция
#реклама
#елена исинбаева
#флаг
#россия
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В FIDE посчитали необоснованными большинство обвинений против Дворковича
08 июня 2024, 14:30

Фото: iStock/Andy Cossins

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) признала необоснованными большую часть обвинений в адрес президента организации Аркадия Дворковича. Об этом сообщается в релизе на сайте комиссии.
Напомним, что ранее комиссия лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в FIDE сроком на два года после жалобы шахматиста Петера Хейне Нильсена, Федерации шахмат Украины и украинского гроссмейстера Андрей Баришпольца в связи с деятельностью Федерации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Дворкович получил выговор за участие в работе попечительского совета ФШР.

В результате FIDE признала решение комиссии по этике, отметив, что большинство обвинений против Дворковича необоснованны. В связи с тем, что решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции, FIDE планирует воздержаться от комментариев по делу до его рассмотрения судом.

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#шахматы
#россия
#обвинение
#суд
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Подмосковные боксёры впервые выиграли командный турнир «Кубок Победы»
07 июня 2024, 21:47

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Боксёры из Подмосковья стали победителями III всероссийского командного турнира «Кубок Победы». Они выступили в составе команды ЦФО «Тула». Как сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области, представители региона впервые заняли на этом турнире высшую ступень пьедестала.
В составе команды выступали три подмосковных спортсмена – Виталий Бойцов из Балашихи в весовой категории до 58 кг, Борис Шикунов из Подольск в категории до 65 кг и Святослав Тетерин из Люберец в весе свыше 86 кг.

Суперфинал масштабного командного турнира по боксу стал частью спортивной программы Петербургского международного экономического форума.

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#спорт
#минспорт мо
#бокс
#турнир
#санкт-петербург
#московская область
#подмосковье
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Очередной матч проекта «Выходи во двор» проведут в Луховицах
07 июня 2024, 21:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

8 июня, в субботу, в Луховицах пройдёт второй матч третьего летнего сезона губернаторского проекта «Выходи во двор». Звёзды российского футбола померяются силами с местными жителями на стадионе «Авиатор», сообщается в телеграм-канале губернатора и правительства Московской области.
«С любительской сборной встретится команда «Легенды футбола» во главе с победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом России и Португалии, обладателем Кубков России и Португалии Дмитрием Аленичевым. С ним на поле выйдут Егор Титов, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов и Александр Филимонов. Тренирует команду трёхкратный призёр чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин», – говорится в сообщении.
Перед началом матча футболисты проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных секций.

Ранее в подмосковном Минспорте сообщали, что в рамках летнего сезона проекта «Выходи во двор» «Легенды футбола» с мая по сентябрь сыграют 10 матчей с жителями Подмосковья. После Луховиц звёзды посетят ещё восемь городских округов – Подольск, Одинцовский, Наро-Фоминский, Солнечногорск, Дубна, Королёв, Богородский и Пушкинский.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#спорт
#минспорт мо
#футбол
#выходи во двор
#луховицы
#подмосковье
#московская область
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Титов объяснил возможный успех Черчесова в Казахстане
07 июня 2024, 19:28

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший футболист сборной России Егор Титов заявил, что Станислав Черчесов на посту главного тренера сборной Казахстана может достичь успеха из-за своего профессионализма.
«Конечно, назначение в сборную Казахстана — хороший шаг для Черчесова. Казахстан почувствовал, что может играть в футбол. Адиев дал им большой толчок для развития. Надеюсь, что все те заслуги, которые были у Адиева, будет развивать Черчесов. А он умеет это делать. Черчесов — великолепный мотиватор, думаю, он может добиться успеха со сборной Казахстана», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Титов.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что Станислава Черчесова назначили на пост главного тренера сборной Казахстана для того, чтобы стимулировать развитие футбола в стране.

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#спорт
#тренер
#казахстан
#футбол
#развитие
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РФС и «Рейтинг Букмекеров» заключили соглашение о сотрудничестве
07 июня 2024, 19:20

Фото: iStock/

Замгенерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова и генеральный директор «Рейтинга Букмекеров» Аскер Тхалиджоков подписали меморандум о сотрудничестве.
Теперь организации будут запускать совместные проекты, направленные на поддержку и популяризацию футбола, поощрение лучших инициатив по его развитию.

«Прогресс нашей компании мы видим в расширении сотрудничества в сфере международного спорта и медиа. Футбол всегда был в приоритете и у нашего пользователя, и у сотрудников компании. РФС – наш надёжный партнёр. Мы всячески поддерживаем социальные проекты, связанные со спортом, и наше деловое партнёрство позволит осуществлять их на новом уровне», — прокомментирвоал в беседе с «РБ Спорт» Тхалиджоков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв подпишет на ПМЭФ-2024 соглашения на более 150 млрд рублей.

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#спорт
#футбол
#соглашения
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#пмэф
#компании
#проекты
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Менеджер Баженов раскрыл состояние Зорина
07 июня 2024, 18:52

Фото: РИА Новости/Александр Ступников

Менеджер по арендованным игрокам «Спартака» Никита Баженов заявил, что полузащитник Даниил Зорин проходит восстановление после травмы и намерен готовиться к сезону.
«Насколько я знаю, Даня уже почти восстановился после травмы и готовится к возобновлению сезона. По поводу его перспектив – это вопрос больше для основной команды и для главного тренера. К сожалению, Даниил получил травму в молодежной сборной неприятную. Но он молодой, талантливый. Потенциал есть, это факт», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Баженов.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Артур заявил, что восхищается футболистом «сине-бело-голубых» Венделом, отметив, что он является отличным профессионалом.

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#травмы
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#спорт
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Артур раскрыл, кем из спортсменов восхищается
Артур назвал Вендела невероятной фигурой
07 июня 2024, 18:39

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Полузащитник «Зенита» Артур заявил, что восхищается футболистом «сине-бело-голубых» Венделом, отметив, что он является отличным профессионалом.
«Вендел – невероятная фигура: весельчак и при этом отличный футболист. Огромный профессионал, который при этом обожает танцевать, если есть повод. Я восхищаюсь им», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Артур.

Артур перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса», его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признавался, что гордится командой, а завоевание серебра в РПЛ считает большим событием, поскольку его команда впервые в истории завоевала серебро для клуба, что является большим событием.

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#футболист
#спорт
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Подмосковные борцы завоевали семь медалей на Спартакиаде учащихся
07 июня 2024, 17:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на третьем этапе Спартакиады учащихся по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, такое результаты позволили подмосковной команде занять первое место в общем зачёте турнира, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотые медали в копилку подмосковной команды принесли Арсен Кудаев (весовая категория до 75 кг), Иван Гатман (категория до 44 кг), Арсений Исмаилов (вес до 41 кг) и Мухаммад Салиев (весовая категория до 33 кг», — говорится в сообщении.
Серебро выиграл Максим Пыльцин, выступавший в весовой категории до 48 кг. А бронзовые медали получили Амир Ковешников (весовая категория до 92 кг) и Максим Головенчиц (весовая категория до 38 кг).

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#греко-римская борьба
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#спорт
#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
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