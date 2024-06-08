Журова выразила обеспокоенность относительно безопасности россиян на Олимпиаде-2024

Четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на третьем этапе Спартакиады учащихся по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, такое результаты позволили подмосковной команде занять первое место в общем зачёте турнира, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.