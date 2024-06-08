Журова выразила обеспокоенность относительно безопасности россиян на Олимпиаде-2024

Фото: сайт Госдумы
Олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова выразила обеспокоенность из-за вопроса безопасности россиян на Игры-2024, передает РИА Новости.
Депутат напомнила, что мэр Парижа Анн Идальго заявила о невозможности гарантировать безопасности россиян на предстоящих соревнованиях.
Международный олимпийский комитет допустим россиян и белорусов к Играм-2024 как индивидуальных нейтральных спортсменов. В то же время спортсмены, которые поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, а также те, кто имеет отношение к вооруженным силам или органам безопасности России и Белоруссии, не попадут на соревнования. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.
Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Читайте также:
МОК запретил флаг России и символ Z на Олимпиаде
Во Франции похищен ноутбук с закрытой информацией об организации Олимпиады
«Водит за нос»: Президента Франции призвали позвонить Зеленскому, а не сотрясать воздух
«Для нее, как и для организаторов Олимпиады, это большая проблема и дополнительные расходы. Ведь если на Олимпиаде нет россиян, то и не надо переживать на этот счет. А если они будут, то не знаешь, откуда что может прилететь», – сказала Журова, подчеркнув русофобские настроения.
Международный олимпийский комитет допустим россиян и белорусов к Играм-2024 как индивидуальных нейтральных спортсменов. В то же время спортсмены, которые поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, а также те, кто имеет отношение к вооруженным силам или органам безопасности России и Белоруссии, не попадут на соревнования. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.
Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Читайте также:
МОК запретил флаг России и символ Z на Олимпиаде
Во Франции похищен ноутбук с закрытой информацией об организации Олимпиады
«Водит за нос»: Президента Франции призвали позвонить Зеленскому, а не сотрясать воздух
Александр Климов