Золото каноиста Петрова ЧМ-2024 передали России

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Золотую медаль чемпионата мира, выигранную каноистом Захаром Петровым, передала России Международная федерация каноэ (ICF), пишет ТАСС.
«Перед началом конгресса представители международной федерации передали мне золотую медаль, которую выиграл Захар Петров в конце августа на чемпионате мира в Самарканде. После нашего возвращения в Россию мы в торжественной обстановке вручим эту награду ее владельцу», — прокомментировала генсекретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.
В октябре Международная федерация каноэ удовлетворила апелляцию ВФГБК, присудив спортсмену золото. Сначала Петрова лишили награды после пересмотра результатов как не финишировавшего, потому что лодка россиянина перевернулась у финиша.
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