Звезда MMA Григорий Пономарев умер в 31 год

20 сентября 2026, 21:58

Экс-чемпион AMC Fight Nights Григорий Пономарев умер на 32-м году жизни

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Бывший чемпион AMC Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев скончался на 32-м году жизни. О смерти спортсмена 20 сентября сообщила пресс-служба промоушена. Причина смерти не уточняется.





Григорий Пономарев родился 18 июля 1995 года в Кемерово. В профессиональных ММА он провел девять боев, одержав шесть побед, пять из которых — нокаутом. В 2022 году завоевал чемпионский пояс AMC Fight Nights в тяжелом весе.





«Бывший чемпион Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев ушел из жизни. Соболезнуем родным, близким и всем, кто знал Григория. Светлая память», — говорится в соцсетях.