2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России

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Около 80 миллионов туристических поездок по России совершили россияне и иностранцы с января по ноябрь 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении его аппарата.
Отмечается, что такие показатели говорят о высоком интересе к путешествиям по России. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года, было совершено почти на 11% больше поездок.
По данным Росстата, в 2024 году количество турпоездок составило 79,2 миллиона. Также увеличивается туризм иностранцев в России. Наиболее яркая динамика наблюдается на Дальнем Востоке. Так, в Хабаровском крае количество поездок выросло на 204%, в Амурской области – на 142%, а в Приморском крае – на 112%. Значительная часть путешественников прибывает из Китая.
Традиционно наиболее интересными для туристов российскими регионами стали Москва (11,1 млн поездок), Краснодарский край (9,4 млн) и Санкт-Петербурге (5,8 миллиона).
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По данным Росстата, в 2024 году количество турпоездок составило 79,2 миллиона. Также увеличивается туризм иностранцев в России. Наиболее яркая динамика наблюдается на Дальнем Востоке. Так, в Хабаровском крае количество поездок выросло на 204%, в Амурской области – на 142%, а в Приморском крае – на 112%. Значительная часть путешественников прибывает из Китая.
Традиционно наиболее интересными для туристов российскими регионами стали Москва (11,1 млн поездок), Краснодарский край (9,4 млн) и Санкт-Петербурге (5,8 миллиона).
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Анастасия Чинкова