Названы топ-7 регионов России для активного зимнего отдыха

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Мурманскую область, Алтайский край и Карелию назвали лучшими местами для активного зимнего отдыха. К таким выводам пришли аналитики «Яндекс Путешествий». Следом, по их мнению, идут Байкал, горы Башкортостана, Тува и Кабардино-Балкария.
«Исследовать дикие ландшафты Кольского полуострова можно на снегоходах, а самые смелые и подготовленные туристы наслаждаются местными пейзажами с вершины замерзших водопадов. Любителям активного времяпрепровождения стоит посетить и Хибины», — пишет RT, ознакомившееся с исследованием.В то же время в Ассоциации туроператоров России высказались и о заграничном туризме, в частности, о Таиланде, который решил стать страной-партнером БРИКС. Как пояснил вице-президент АТОР Артур Мурадян в беседе с «Газетой.Ru», данное решение не отразится на стоимости туристических поездок для россиян в ближайшем будущем.
«Присоединение Таиланда к БРИКС в качестве страны-партнера на туризме в ближайшей перспективе не скажется, потому что у нас и так максимально лояльные условия с точки зрения доступа россиян на курорты Таиланда. Они из неазиатских стран занимают первое место», — объяснил он.Читайте также:
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