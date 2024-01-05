В Альянсе турагентств рассказали россиянам о возвращении популярных направлений

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В 2024 году для россиян станут доступны дополнительные туристические направления. Об этом «Радио 1» рассказал эксперт в сфере туризма, почётный президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Андрей Гаврилов.
По его словам, уже в январе из России можно будет прямым рейсом отправиться во Вьетнам. Эта страна открыта для российских туристов. Виза, если планируется путешествие на срок до 45 дней, не нужна.
При этом, эксперт не ожидает серьёзного роста цен на путёвки, хотя отмечает, что многое будет зависеть от политической обстановки и курса валют. Горящих туров также ожидать не стоит, добавил он.
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«В 2023 году по некоторым направлениям был рост спроса на 10-15 процентов, в этом году также может быть за счёт того, что к нам вернутся направления с прямыми рейсами, в том числе Вьетнам. Возможно, до 20 процентов рост спроса составит, но не более», — отметил Гаврилов.
«Горящий тур – это понятие больше рекламное, чем фактическое. Могут быть ситуации, связанные с какими-то погодными катаклизмами, временными ограничениями или ограничениями эпидемиологического характера. В этом случае могут быть перенаправления, из-за этого может появиться избыток или перегруз, а где-то недогруз. От этого и рождаются горящие туры, но мы пока такого не ожидаем», — подчеркнул собеседник.Ожидается, что основными направлениями для россиян останутся ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция и страны СНГ, в том числе Абхазия, а также внутренний туризм.
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Екатерина Шмакова