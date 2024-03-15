АТОР: Неделя в Геленджике обойдётся в 60 тыс рублей

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что у россиян в зимне-весенний сезон, включая февральские и мартовские праздники, а также мартовские школьные каникулы, наиболее популярные туристические направления внутри страны – Москва и Санкт-Петербург.