АТОР: Неделя в Геленджике обойдётся в 60 тыс рублей

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Специалисты АТОР сообщили, что внутрироссийские направления туризма становятся всё популярнее у россиян, в частности, это касается Сочи, Анапы и Геленджика.
В последнем неделя отдыха для двоих в среднем будет стоить 60 тыс. рублей, а иногда даже может достигать 90 тыс. рублей.
Как передаёт utro.ru, наиболее востребованы у россиян туры в Геленджик на июль или август, однако выросло число броней на конец весны и начало осени.
А до этого сообщалось, что аэропорт Внуково планирует запустить звуковые оповещения на грузинском и армянском языках.
Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что наиболее востребованными у россиян странами для отдыха с детьми в марте являются Таиланд, Индия, а также Шри-Ланка.
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Как передаёт utro.ru, наиболее востребованы у россиян туры в Геленджик на июль или август, однако выросло число броней на конец весны и начало осени.
«В АО «Международный аэропорт «Внуково» в 2024 году планируется трансляция объявлений на двух дополнительных языках: грузинском и армянском. Объявления на армянском языке находятся на этапе работ в студии звукозаписи», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы аэропорта.
Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что наиболее востребованными у россиян странами для отдыха с детьми в марте являются Таиланд, Индия, а также Шри-Ланка.
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Мелисса Тимофеева