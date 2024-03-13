Перечислены самые популярные страны для отдыха с детьми в марте

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Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что наиболее востребованными у россиян странами для отдыха с детьми в марте являются Таиланд, Индия, а также Шри-Ланка.
Эксперт отметила, что март является хорошим месяцем для отдыха заграницей, однако выбор направления семей с детьми всегда зависит от бюджета и индивидуальных предпочтений.
Ранее Наталия Ансталь отмечала, что наиболее интересными и красивыми для туризма местами в Саудовской Аравии являются Мекка и Медина.
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«Наиболее популярными направлениями для отдыха с детьми являются Таиланд, Индия и Шри-Ланка. Также можно посетить Кубу, Мальдивы, Индонезию. В Арабских Эмиратах сейчас устоялась довольно комфортная температура, нет знойной жары, но всё ещё можно купаться в море», —пояснила в беседе с NEWS.ru специалист.
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Мелисса Тимофеева