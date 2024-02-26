Перечислены самые романтичные турнаправления России

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Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь перечислила самые романтичные направления для туристических путешествий, к которым отнесла Санкт-Петербург и Калининград.
«Санкт-Петербург из года в год привлекает огромное количество туристов, в том числе и людей, которые хотят устроить незабываемое свидание в культурной столице. Также стоит отметить Калининград, где витает романтическая атмосфера. Там есть много странных построек и замков, которые можно посетить», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.
Кроме этого, парочкам можно отправиться на черноморское побережье, Алтай и Байкал.
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