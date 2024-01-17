Блогер Малых назвал Бали психдиспансером для богатых русских

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«Бали — это разрекламированный магнит для странных личностей, которые здесь находят свой рай и источник силы, открывают третий глаз и становятся навсегда счастливыми», — с иронией пишет Юрий Малых.
Идеальной страной для зимовки является, по мнению блогера, Вьетнам.
«Тут и красные флаги повсюду висят для тех, кто по Советскому Союзу ностальгирует. И за маленький пластиковый столик — выпить по-братски — местные постоянно приглашают! Вьетнамцы — народ широкой души, и этим очень сильно похожи на нас!» — считает Малых.Также во Вьетнаме есть шансы найти русскоговорящего местного, детсады и русские школы и самые лояльные цены на алкогольные напитки.
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