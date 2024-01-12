На тайском курорте обнаружили ядовитых медуз

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Первыми представителей сцифоидных во время обхода пляжа нашли работники отеля Pullman Panwa Beach Resort.
Руководство гостиниц предупредили о том, чтобы они были готовы оказать первую помощь туристам.
В случае укуса не нужно обмывать место поражения пресной водой, а обработать его соком лайма или уксусом. Также не стоит растирать и массировать пораженный участок кожи.
В августе за три дня в Приморском крае 13 человек попали в больницу после того, как были ужалены медузами во время купания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Возраст пострадавших от 17 до 66 лет. Основные симптомы после укуса медузы — сильные боли в суставах, сухой кашель, передают РИА Новости.
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