Еще одна страна открывает безвиз с Россией

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Россия и Зимбабве готовят соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев общегражданских паспортов, которое может быть подписано в ноябре. Об этом сообщил посол РФ в Зимбабве Николай Красильников в интервью «Известиям».
«Проект соглашения о взаимной отмене визовых требований находится на рассмотрении зимбабвийской стороны. Планируем подписать его в рамках пятого заседания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в Москве 5-7 ноября», — уточнил дипломат.Красильников отметил, что Зимбабве представляет интерес для российских туристов благодаря своим природным достопримечательностям, однако низкий пассажиропоток связан с отсутствием прямых рейсов и высокими ценами на авиабилеты. Стоимость перелета с пересадкой в ОАЭ превышает 60 тыс. рублей в одну сторону.
Тем не менее, Зимбабве активно работает над привлечением туристов, предлагая развитую инфраструктуру, особенно в районе города Виктория-Фоллс.
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Елена Перлова