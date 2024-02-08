В Коломне можно попробовать авторский мармелад с необычным вкусом

В Коломне можно попробовать мармелад из Мячковского лука. Об этом сообщил корреспондент.
Рецепт необычного мармелада придумала жительница Коломны Александра Нилова. Производством мармелада девушка занимается уже около трех лет и в её коллекции мармелад из айвы с кориандром, из яблочного желе с рябиной и самогоном, а с недавних пор появился мармелад из Мячковского лука.
Стоит отметить, что в скоро времени предпринимательница планирует расширить производство на территории Арт-квартала «Патефонка».
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«Луковый мармелад – это такая закуска к мясу или к сыру, которая идёт к горячим блюдам. То есть, это не сладкая история, это не десерт, это закуска из очень хорошо и долго тушёного лука… Для того, чтобы он получился характерного красноватого оттенка, можно использовать красный лук, а если его нет, то туда кладётся красное сухое вино столовое. Туда ещё добавляется бальзамический уксус – он придаёт и кислинку, и красивый цвет красноватый… Плюс туда добавляются приправы: обязательно тимьян, или чабрец мы его называем, розмарин, чёрный перец, соль, лавровый лист и чеснок», — поделилась Александра Нилова.
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Мира Полтева