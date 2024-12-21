Большинство россиян зимой выбирают отдых на природе

Покупка пакетного тура выгоднее, чем самостоятельное путешествие, так как у туроператоров есть договоренности с авиакомпаниями. Об этом сообщила глава турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, покупка авиабилетов на Кубу, Мальдивы и Шри-Ланку будет заметно дешевле именно в рамках тура.