Фото: iStock/Olga_Gavrilova
Большинство россиян зимой выбирают отдых на природе. К таким выводам пришло исследование OneTwoTrip. 93% опрошенных, как отмечается, с наступлением зимы предпочитают проводить свободное время на свежем воздухе.
«Мнения насчет того, как лучше проводить зиму, разделились почти поровну: 50,9% путешественников предпочитают расслабленный отдых, а 49,1% выбирают активные варианты досуга. Лучшим спортивным снаряжением считаются лыжи — на них зимой встают 65,7% россиян, остальным больше нравится сноуборд», — пишет «Газета.Ru», которая ознакомилась с исследованием.Тем временем стало известно, что Кузбасс — один из главных центров уже упомянутого горнолыжного туризма — стал первым в рейтинге привлекательных туристических регионов СФО. Большая часть туристов, сообщает «Сiбдепо», приезжает в регион ради активного зимнего отдыха.
«Рост потока туристов в регион также ожидается после строительства международного аэропортового комплекса пгт Шерегеш», — отмечает издание.Читайте также:
Подмосковье вошло в число лидеров рейтинга привлекательных для туристов мест
Турэксперт Мельник: пакет all inclusive в отелях Турции сохранится
Турэксперт назвал три способа сэкономить на путешествиях
Данил Пономарев