Турэксперт назвал три способа сэкономить на путешествиях

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Для существенной экономии денег на путешествиях нужно следовать трем правилам: заранее покупать билеты — примерно за полгода, отдавать предпочтение невозвратным или безбагажным тарифам и пользоваться программами лояльности. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, также случается, что стыковочные рейсы с длительным ожиданием в аэропорту оказываются дешевле прямых перелетов.
«Основа всех покупок сейчас — это то, что цена не постоянна, она может меняться даже каждую не минуту, а каждую секунду. Если вы увидели очень привлекательный тариф, то, наверное, нужно быстро принимать решение о его оформлении. Цена может измениться буквально в течение 30 секунд за счет динамики», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.Вместе с тем стали известны самые популярные зарубежные страны, где россияне покупают недвижимость. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов экосистемы Kalinka, в топе оказались Таиланд, ОАЭ, Индонезия и остров Бали.
«Если говорить про «тихие гавани» для инвестирования, то на текущий момент они сосредоточены не только в ОАЭ, но и в пределах всего Ближнего Востока. И в первую очередь это Саудовская Аравия, где россияне предпочитают инвестировать, получать резидентство и управлять своими капиталами», — отмечает издание.Читайте также:
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