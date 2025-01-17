Большинство туристов считают Россию перспективным направлением для отдыха

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Большинство туристов из дружественных стран, таких как Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индия и Оман, считают Россию перспективным направлением для отдыха. К соответствующим выводам пришел опрос Центра стратегических разработок. Чаще всего, как отмечается, иностранцы оценивали Москву, Петербург, Казань, Калининград, курорты Краснодарского края, города Северного Кавказа, Золотого кольца России.
«Наиболее крупные суммы готовы потратить туристы из ОАЭ — более 765 тысяч рублей и Саудовской Аравии – почти 385 тысяч, меньше других могут позволить себе путешественники из Ирана — около 120 тысяч и Индии — более 72 тысяч», — пишет «Петербургский дневник».Тем временем врач-терапевт Андрей Кондрахин не советует в ближайшее время выбирать в качестве направления для отдыха побережье Черного моря, так как концентрация в воздухе опасных для человека веществ все еще высокая. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнул, что срок, когда это направление вновь станет безопасным, зависит от качества работ по чистке акватории.
«Если зачистка будет проведена качественно, пары рано или поздно перестанут выделяться, потому что они летучие, и тогда можно будет вновь выбирать это место для отдыха», — отметил Кондрахин.Читайте также:
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Данил Пономарев