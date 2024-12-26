Турагент перечислила страны, где для отдыха не нужна виза

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В 2025 году россиянам не потребуется оформлять визу для поездки в ОАЭ, Турцию, Сербию и на Кубу. Об этом сообщила турагент Наталия Ансталь. По ее информации, для путешествия в эти страны достаточно будет одного лишь загранпаспорта.
«Для определенных направлений россиянам не нужны визы, лишь загранпаспорт. К таким направлениям относятся страны СНГ, Турция, Сербия, Молдавия, Черногория, Египет, Вьетнам, Куба, Мальдивы, Индонезия, ОАЭ, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, Венесуэла, Маврикий, Марокко, Сейшелы, Тунис и другие», — перечислила эксперт в беседе с NEWS.ru.Ансталь подчеркнула, что у россиян достаточно большой список стран, для поездки в которые не потребуется оформление визы. Однако проблема в том, отметила она, что не во все эти страны есть прямые рейсы, а многие туристы не хотят тратить время и деньги на пересадки.
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